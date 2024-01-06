سماع دوي انفجار في شيراز وسط أنباء عن سقوط مروحية
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، عن سماع دويّ انفجار في مدينة شيراز، مركز محافظة فارس الواقعة جنوب إيران.
وقالت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، إن "هناك معلومات عن وقوع انفجار في مدينة شيراز لم يعرف مصدره حتى اللحظة".
من جانبها، تحدثت مواقع إخبارية أن سماع دوي الانفجار في شيراز سببه سقوط طائرة أو مروحية عسكرية في أطراف المدينة.
فيما نفى مدير عام إدارة الأزمات لمحافظة فارس، غلام رضا غلامي، لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، وقوع طائرة ركاب مدنية أو تحطم مروحية عسكرية.
وقال حول سقوط الطائرة قرب بحيرة بختيكان "بحسب المتابعة من مطار شيراز، فإن سبب الانفجار غير معروف، لكن طائرة الركاب أو المروحية لم تتحطم"، مضيفاً "لمزيد من التحري يجب متابعة الدفاع الخامل وسيتم الإعلان عن المزيد من الأخبار لاحقاً".