سماع دوي انفجار في شيراز وسط أنباء عن سقوط مروحية

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، عن سماع دويّ انفجار في مدينة شيراز، مركز محافظة فارس الواقعة جنوب إيران.

وقالت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، إن "هناك معلومات عن وقوع انفجار في مدينة شيراز لم يعرف مصدره حتى اللحظة".