أعلنت موسكو استسلام ضباط من مديرية الاستخبارات العامة الأوكرانية لمقاتلي القوات الروسية المجوقلة على محور زابوروجيا.

وقال قائد وحدة القوات الخاصة المستقلة، الملقب بـ"فايكينغ" لوكالة "سبوتنيك": "شهدنا مؤخراً المزيد من حالات الاستسلام، وكان من بينهم ضباط من وحدات الاستخبارات العامة الأوكرانية".

وأضاف أن استسلام ضباط الاستخبارات الأوكرانيين جاء نتيجة عملية ناجحة لاستدراج عدد من مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقع يسيطر عليها الجيش الروسي.

وأوضح: "حاولوا استغلال تضاريس المنطقة وظروفها الجوية، ووسائل تقنية مختلفة للتسلل، لكننا نسيطر عليهم أبعد كثيرا مما يتصورون".

وبحسب "سيوتنيك"، فإن أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيا خاضع حاليا للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على الباقي، بما في ذلك مركزها الإقليمي، مدينة زابوروجيا، ومنذ مارس/ آذار 2023، أصبحت مدينة ميليتوبول، مركزا إداريا مؤقتا للمقاطعة.