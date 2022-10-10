بايدن يندد بهجمات روسيا الصاروخية على أوكرانيا ويتعهد بمواصلة فرض العقوبات

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، بشدة بالقصف الصاروخي الذي طال مدنا أوكرانية عدة، قائلا إنه "يظهر الوحشية المطلقة" للحرب "غير الشرعية" التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن في بيان: "هذه الهجمات قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أهدافا لا طائل عسكريا لها"، مؤكدا: "سوف نواصل فرض أكلاف على روسيا بسبب عدوانها".

واعتبر أن هذه الهجمات "تظهر مرة أخرى الوحشية المطلقة لحرب السيد بوتين غير الشرعية ضد الشعب الأوكراني".

ولفت الرئيس الأمريكي الى أن هذه الضربات الصاروخية تؤدي فقط الى "تعزيز التزامنا أكثر الوقوف الى جانب شعب أوكرانيا مهما طال الوقت".

وتابع: "سنواصل إلى جانب حلفائنا وشركائنا فرض أكلاف على روسيا بسبب عدوانها، ومحاسبة بوتين وروسيا على الفظائع وجرائم الحرب التي تُرتكب، وتقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية للدفاع عن بلادها وحريتها".

ودعا بايدن مجددا روسيا "الى إنهاء هذا العدوان غير المبرر بشكل فوري وسحب قواتها من أوكرانيا".