مسؤول أمريكي: معتقلون بـ"الهجرة" تعرضوا لإطلاق النار في دالاس

قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن معتقلين اعتقلتهم إدارة الهجرة والجمارك كانوا من بين الذين تعرضوا لإطلاق النار في مدينة دالاس بولاية تكساس.

وقُتل شخص على الأقل في الحادثة، وفقا للسلطات.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأنّ مطلق النار انتحر بإطلاق النار على نفسه.

وذكرت قناة "فوكس4" أن المهاجم هو رجل أبيض كان على سطح مبنى وأطلق النار على نفسه عندما اقترب منه عناصر إنفاذ القانون.

وأفادت نائبة مدير "آيس"، ماديسون شيهان، بأن أيا من عناصر الإدارة لم يصب في الهجوم.

وقالت: "شهدنا الكثير من العنف في منشآت آيس وهذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها هجوما هذا العام في منشأة تابعة لآيس".

و"آيس" وكالة حكومية تتولى مسؤولية تنفيذ تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرد ملايين المهاجرين غير المسجّلين من الولايات المتحدة.

واستُهدفت منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في تكساس بهجوم في تموز/يوليو أدى إلى إصابة شرطي.