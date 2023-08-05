إثر انقلاب النيجر.. منظمات إنسانية تتخوف من وقف عملها في البلاد

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها، إن منظمات إنسانية تتخوف من وقف عملياتها في النيجر في ظل عزل الرئيس محمد بازوم، من قبل القوات المسلحة في البلاد، رغم أن السلطات الجديدة لم تعلن حتى الآن أي قيود على المنظمات الإنسانية غير الحكومية.

ونقلت الصحيفة عن جريجور روباك ويرث، مدير منظمة العمل ضد الجوع (ACF) في النيجر، قوله: "نحافظ على حالات الطوارئ، ونراقب الوضع، منذ الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تياني".

وأضاف المسؤول: "لا نستبعد أن يمنع المجلس العسكري الوصول إلى مناطق معينة.. حتى 2009، كان بإمكاننا الذهاب إلى جميع أنحاء البلاد، لكن الآن من الصعب علينا الوصول إلى المستفيدين.. لم نعد قادرين على تقديم المساعدة".

واستجابة للعقوبات الاقتصادية التي أقرتها "إيكواس"، أوقفت عدة دول كل مساعداتها الإنمائية للنيجر، أو جزءا منها، الأمر الذي قد تكون له تداعيات خطيرة في واحدة من أفقر دول العالم.

وقال ياو دوفان، مدير منظمة "كير" غير الحكومية في النيجر، إن "ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة، على وجه الخصوص، يعانون من سوء التغذية المزمن".