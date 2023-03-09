أوكرانيا.. مقتل مدنيين وتعطل محطة نووية في سلسلة ضربات صاروخية روسية

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية في 10 مناطق تعرضت للقصف.

وقطعت الصواريخ الروسية إمدادات الطاقة عن أكبر محطة نووية في أوروبا خلال وابل من الضربات على مدن في أنحاء أوكرانيا، بينما صدت القوات الأوكرانية هجمات شرسة على مدينة باخموت المحاصرة.

وقالت شركة إنرجواتوم الأوكرانية الحكومية في بيان إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي استولت عليها القوات الروسية قبل عام، باتت تعتمد على مولدات احتياطية بعد أن دمرت الصواريخ الروسية البنية التحتية الأوكرانية التي كانت تمد المحطة بالكهرباء.

وأضافت إنرجواتوم في البيان: "انقطعت حلقة الربط الأخيرة بين محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحتلة ونظام الطاقة الأوكراني".

وأشارت إلى توقف المفاعلين الخامس والسادس عن العمل، وتستمد المحطة، الطاقة الكهربية اللازمة لتشغيلها من 18 مولدًا تعمل بالديزل وبها وقود يكفي لعشرة أيام.