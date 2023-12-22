تقرير: "وباء الاعتداء الجنسي" يغزو المدارس الأمريكية

سلّط تحقيق صحفي نُشر على موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي الضوء على "وباء الاعتداء الجنسي" المتفشي داخل المدارس الأمريكية، مشيرًا إلى تقاعس مديري المدارس بشكل عام عن منع هذه الإساءة.

وكشف التحقيق عن آلاف الصفحات من الملفات التأديبية لمعلمين تم التحقيق معهم بتهمة الاستغلال الجنسي، ما رأى أنه يؤكد عدم كفاية التحقيقات، وأن ذلك مكّن المعتدين من مواصلة التدريس، بحماية من إدارات المدارس.

وعرض التحقيق حالات متعددة، بما في ذلك مدرس فنون لغوية في يوتا سُمح له بالاستقالة طوعًا بعد إلقاء القبض عليه واتهامه بجرائم تنطوي على اعتداء جنسي على طالب.

وأوضحت حالة أخرى من ولاية كارولينا الشمالية كيف سُمح لمدرس بالاستقالة ثم اعتدى لاحقًا على طالب في مدرسة جديدة.