وزير الدفاع الإسرائيلي: ليس من مصلحتنا توسيع الحرب
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن إسرائيل لا مصلحة لها في حرب مع أي خصم آخر غير حركة حماس، وإن عمليتها البرية في غزة ستأتي في الوقت المناسب.
وأضاف للصحفيين ردًا على سؤال عن احتمال حدوث مواجهة مع إيران: "نخوض حربًا على الجبهة الجنوبية ضد حماس، ومستعدون لأي تطور في الشمال، حزب الله يُعاني من خسائر كثيرة، لكن ليس من مصلحتنا توسيع الحرب".
ولدى سؤاله عن التوغل البري في قطاع غزة أجاب جالانت: "اليوم الذي سيحدث فيه ليس بعيدًا، ستبدأ المناورة عندما تكون الظروف مناسبة".
ولم يعلق "جالانت" على إمكان إطلاق سراح الرهائن بوساطة قطرية، لكنه قال إن "أي قناة ممكنة طالما ستحقق الهدف".