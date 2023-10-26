وزير الدفاع الإسرائيلي: ليس من مصلحتنا توسيع الحرب

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن إسرائيل لا مصلحة لها في حرب مع أي خصم آخر غير حركة حماس، وإن عمليتها البرية في غزة ستأتي في الوقت المناسب.

وأضاف للصحفيين ردًا على سؤال عن احتمال حدوث مواجهة مع إيران: "نخوض حربًا على الجبهة الجنوبية ضد حماس، ومستعدون لأي تطور في الشمال، حزب الله يُعاني من خسائر كثيرة، لكن ليس من مصلحتنا توسيع الحرب".