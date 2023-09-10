مسؤول: إعادة فتح الطرق بين أرمينيا وأذربيجان بشكل متزامن

قال حكمت حاجييف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأذري إلهام علييف لـ"رويترز"، اليوم السبت، إنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح الطرق بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكد أنه سيتم فتح الطرق بشكل متزامن، وأضاف أنه سيتم الإبقاء على نقطة التفتيش التابعة لأذربيجان على الطريق المؤدي إلى أرمينيا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت أذربيجان إن قوات من أرمينيا أطلقت النار على قواتها خلال الليل، وإن وحدات من جيش أذربيجان اتخذت "إجراءات للرد"، في حادث نفته أرمينيا.