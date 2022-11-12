أردوغان‭:‬ سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ستساعدنا في شراء مقاتلات إف-16

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن مساعي تركيا لاستكمال شراء مقاتلات إف-16 ستكون أسهل بكثير إذا ما أصبحت السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي في يد الجمهوريين، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء ووسائل إعلام تركية أخرى عن الرئيس.

وعبر أردوغان لصحفيين على متن رحلة من أوزبكستان عن أمله أن "يكون الشهر المقبل حافلا ببعض الأخبار الجيدة، وأن نتقدم في اتجاه إيجابي للغاية بشأن قضية إف-16"، مضيفا أنه "إذا حصل الجمهوريون على المقاعد القليلة التي يحتاجونها في مجلس الشيوخ، فإن الأمور ستكون أسهل بكثير بالنسبة لنا".

على صعيد منفصل، أفاد أردوغان بأن "أنقرة ملتزمة بالسعي لحوار سلام بين روسيا وأوكرانيا، ونعمل على كيفية خلق ممر سلام هنا مثل ممر الحبوب الذي لدينا"، مشيدا في الوقت ذاته بـ"مقاومة روسيا لضغوط الولايات المتحدة وحلفائها".