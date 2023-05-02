تتضمن مقطعاً إباحياً.. وزير فرنسي يتعرض للهجوم بعد نشره رواية

دفع إصدار وزير المالية الفرنسي برونو لومير رواية جديدة، تتضمن مقطعاً إباحياً جرى تداوله بشكل واسع، الحكومة لتفسير كيف يمكن لعضو فيها أن يجد الوقت للكتابة في أوج فترة من الاضطرابات الاقتصادية في البلاد.

ورواية Fugue americaine من تأليف وزير المالية والاقتصاد الفرنسي (54 عاما) هي الكتاب الـ 13 الذي يصدره السياسي الذي يشغل هذا المنصب منذ تولّي الرئيس إيمانويل ماكرون الرئاسة في 2017.

ولومير كان في مقدّمة المدافعين عن مشروع ماكرون المثير للجدل لرفع سنّ التقاعد، والذي تسبّب بتظاهرات ضخمة على مدى أشهر في فرنسا شاب بعضها أعمال عنف.

كما يواجه وزير المالية ضغوطا لمساعدة الفرنسيين على التكيف مع ارتفاع كلفة المعيشة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والغزو الروسي لأوكرانيا.

لكنّ الرواية تغوص في عالم مختلف تماما، فهي مكرسة لعازف البيانو الأسطوري فلاديمير هورويتز من خلال قصة الشقيقين فرانز وأوسكار فيرتهايمر اللذين سافرا إلى كوبا لحضور إحدى حفلاته الموسيقية، ثم انقلبت حياتهما رأسا على عقب.

"ولا أية دقيقة"

لكنّ صفحة واحدة من الرواية تمّت مشاركتها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحوّلت مصدراً للسخرية، هي التي نالت كل الانتباه، فهي تصف علاقة جنسية أقامها أوسكار مع امرأة تدعى جوليا.

وقال النائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري فرانسوا روفين إن الوزير يجب "ألا تكون لديه أي دقيقة أو ساعة أو أسبوع من وقته لكي يكرسه لتأليف كتاب"، في وقت يواجه فيه الفرنسيون "هموما كبيرة بشأن التضخم".

وفي مصادفة غير مواتية، نُشرت الرواية الخميس قبل ساعات من قيام وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" بخفض علامة ديون البلاد.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الجدل أيضاً حول حكومة ماكرون بعدما ظهرت وزيرة الاقتصاد الاجتماعي الفرنسي مارلين شيبا على غلاف مجلة "بلاي بوي" في عددها الصادر في نيسان/أبريل لكن بكامل ملابسها.

وعبّرت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن عن استيائها من ظهور الوزيرة على غلاف المجلة واتصلت بها لكي تبلغها بأنّ هذا الأمر "غير مناسب على الإطلاق، خصوصاً في الفترة الحالية".

وقال زميل لومير، وزير العمل أوليفيه دوسوبت، إنّه لم يقرأ الرواية الجديدة لكنه دافع عن حقّ الوزير في تأليفها.

وأضاف لقناة "بي اف ام تي في" التلفزيونية إنّ "هذا يظهر أن هناك مشاعر وراء المظهر الرسمي للوزراء".