خبير إيراني: واشنطن وطهران أقرب للحرب من أي وقت مضى
قال الخبير الأمني والسياسي في التيار الإصلاحي الإيراني، حشمت الله فلاحت بشه، اليوم الجمعة، إن الهجمات التي شنّها التحالف الأمريكي البريطاني فجر اليوم على ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران، جعلت إيران والولايات المتحدة أقرب إلى الحرب من أي وقت مضى.
وأضاف العضو السابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، في تصريح أدلى به لـ "إرم نيوز": "مع هذه التطورات سيُصبح الوضع في المنطقة أكثر تعقيداً، أي أننا سنواجه المزيد من التحديات، وما سيحدث سيجعل إدارة هذه الأزمة أكثر صعوبة ما لم يتم تشكيل دبلوماسية حقيقية في المنطقة والسيطرة على الحرب في غزة في المقام الأول، ومن ثم تتشكل الاتجاهات مرة أخرى".
وتابع: "أعتقد أن سياسة نتنياهو هي زعزعة الأمن في عهد رئيس الولايات المتحدة المقبل، أي ترامب، ويحاول نتنياهو جر هذه الحرب إلى منحدر مدمر، ومن ثم تحويل هذه الحرب الإقليمية إلى حرب مباشرة بين أمريكا وإيران، وهو هدف أراد فرضه على بايدن في الوقت الحاضر، لكن بايدن حاول باستمرار تجنبه".
لكنه أضاف أن "الهجوم على اليمن جعل إيران والولايات المتحدة أقرب إلى الحرب؛ ولم تكن إيران وأمريكا على مقربة من الحرب كما هي اليوم".
وبعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هاجمت ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران بشكل متكرر السفن في مياه البحر الأحمر تضامناً مع حركة حماس.
وفي فجر اليوم الجمعة، شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي في عدد من المدن.