خبير إيراني: واشنطن وطهران أقرب للحرب من أي وقت مضى

قال الخبير الأمني والسياسي في التيار الإصلاحي الإيراني، حشمت الله فلاحت بشه، اليوم الجمعة، إن الهجمات التي شنّها التحالف الأمريكي البريطاني فجر اليوم على ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران، جعلت إيران والولايات المتحدة أقرب إلى الحرب من أي وقت مضى.

وأضاف العضو السابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، في تصريح أدلى به لـ "إرم نيوز": "مع هذه التطورات سيُصبح الوضع في المنطقة أكثر تعقيداً، أي أننا سنواجه المزيد من التحديات، وما سيحدث سيجعل إدارة هذه الأزمة أكثر صعوبة ما لم يتم تشكيل دبلوماسية حقيقية في المنطقة والسيطرة على الحرب في غزة في المقام الأول، ومن ثم تتشكل الاتجاهات مرة أخرى".