زاخاروفا: روسيا تلقت نحو 30 مبادرة سلام بشأن أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تلقَّت نحو 30 مبادرة سلام عبر قنوات تواصل رسمية وغير رسمية بشأن أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن "تاس" الروسية، اليوم السبت.
يشار إلى أنه منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، في شباط/فبراير العام 2022، كثرت الدعوات للتفاوض، وفق مقترحات عديدة تمثل أبرزها تنازل كييف عن طموحات عضوية "الناتو"، لكن إمدادات السلاح الغربية لأوكرانيا لعبت دورًا بموت معظم تلك المبادرات، وتركت الكلمة الفصل لساحة المعركة، وفق مراقبين.