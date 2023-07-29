زاخاروفا: روسيا تلقت نحو 30 مبادرة سلام بشأن أوكرانيا

يشار إلى أنه منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، في شباط/فبراير العام 2022، كثرت الدعوات للتفاوض، وفق مقترحات عديدة تمثل أبرزها تنازل كييف عن طموحات عضوية "الناتو"، لكن إمدادات السلاح الغربية لأوكرانيا لعبت دورًا بموت معظم تلك المبادرات، وتركت الكلمة الفصل لساحة المعركة، وفق مراقبين.