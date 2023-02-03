لماذا لا يتحقق السلام في جنوب السودان؟

وينحدر كير من أكبر مجموعة عرقية في جنوب السودان وهي الدينكا، بينما ينحدر مشار من ثاني أكبر مجموعة وهي النوير.

وتعرض مدنيون من الجانبين للاستهداف على أساس الانتماء العرقي، وفقا لما قالته جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. وذكرت لجنة من الأمم المتحدة في 2016 أن تطهيرا عرقيا كان يجري هناك.

ما التبعات التي ترتبت على ذلك؟

قوضت الحرب الآمال التي رافقت استقلال جنوب السودان في 2011 بعد صراع مسلح استمر لأكثر من عقدين مع حكومة الخرطوم في الشمال.

وذكر أحد التقديرات في 2018 أن الحرب في الخمس سنوات السابقة لذلك العام تسببت في سقوط نحو 400 ألف قتيل كنتيجة مباشرة للصراع أو بطريقة غير مباشرة بسبب عوامل مثل الأمراض ونقص الرعاية الصحية.

منذ ذلك الحين، استمرت موجات متكررة من القتال في إزهاق الأرواح وتشريد عدد كبير من المدنيين.

وتقول الأمم المتحدة، إن هناك 2.2 مليون نازح في جنوب السودان كما فر 2.3 مليون من البلاد ولجأوا إلى دول أخرى.

وتم إعلان المجاعة في بعض مناطق جنوب السودان في 2017. وأكثر من ثلثي السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نتيجة للصراع ولكوارث طبيعية مثل فيضانات لم يسبق لها مثيل على مدى ثلاث سنوات.