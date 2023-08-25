وصفتها بـ"التحريضية".. أمريكا تدين تصريحات بن غفير العنصرية

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" حول حرية التنقل على طرق الضفة الغربية، والتي قال فيها إن حق اليهود في السفر على طرق الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريح لموقع "واللا" العبري: "نحن نُدين أي تعبير عنصري، إن مثل هذه التصريحات تُعد ضارة، وبشكل خاص عندما يُرددها أشخاص في مناصب ومواقع قيادية، ولا تتفق مع احترام حقوق الإنسان للجميع، إن الرئيس بايدن ووزير الخارجية لينكولن أوضحا أن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بالحرية والأمن بشكل متساوٍ".