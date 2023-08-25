وصفتها بـ"التحريضية".. أمريكا تدين تصريحات بن غفير العنصرية
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" حول حرية التنقل على طرق الضفة الغربية، والتي قال فيها إن حق اليهود في السفر على طرق الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريح لموقع "واللا" العبري: "نحن نُدين أي تعبير عنصري، إن مثل هذه التصريحات تُعد ضارة، وبشكل خاص عندما يُرددها أشخاص في مناصب ومواقع قيادية، ولا تتفق مع احترام حقوق الإنسان للجميع، إن الرئيس بايدن ووزير الخارجية لينكولن أوضحا أن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بالحرية والأمن بشكل متساوٍ".
ولاقت هذه التصريحات العنصرية التي أطلقها "بن غفير" خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه "قناة 12" الإسرائيلية صدى كبيرًا عبر وسائل الإعلام الأمريكية، وصدمت كبار أعضاء إدارة بايدن.
وزادت هذه التصريحات من تعزيز التصورات والقناعات السائدة في الإدارة الأمريكية، والكونغرس، بأن الحكومة الإسرائيلية مكونة من عناصر متطرفة تقود سياسات عنصرية تحريضية.
تجدر الإشارة إلى أن "بن غفير" أشار خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة الأخبار الإسرائيلية 12، يوم الأربعاء، إلى موجة الهجمات الأخيرة التي شهدتها مستوطنات "يهودا والسامرة" "الضفة العربية"، وقال إن حقه وزوجته وأولاده في السفر على طرقات الضفة الغربية أهم من حق الفلسطينيين في السفر.
المصدر: موقع "واللا" العبري وصحيفة معاريف