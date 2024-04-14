نتنياهو: إسرائيل ستحقق النصر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستحقق النصر، بعد تصديها لرشقة من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وفقاً لرويترز.

وكتب نتنياهو في منشور موجز على موقع "إكس": "اعترضنا وتصدينا، معاً سننتصر".

ومن جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة باتجاه إسرائيل، مؤكدا التصدي لـ99% منها.

وأشار المتحدث إلى أن عدد الصواريخ الباليستية التي دخلت الأجواء الإسرائيلية قليل جدا، مؤكدا "فشل إيران في تدمير قاعدتنا العسكرية بالنقب".

وأوضح أن "بعض الهجمات التي تمت كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران"، منوها بأن "الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق لم تصل إلى أجوائنا".