بسبب التعديلات القضائية.. وعود نتنياهو تفشل في إقناع المستثمرين الأجانب‎

قال خبراء إن المستثمرين الاجانب الذين يراقبون التطورات عن كثب لا يصدقون كلام نتنياهو بخصوص التسويات والحلول الوسط التي من شأنها تهدئة المعارضة والمتظاهرين، يأتي ذلك في وقت يتعثر فيه الشيكل والسندات الاجنبية.

يكافح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستعادة ثقة المستثمرين التي اهتزت وسط فوضى التعديلات القضائية في اسرائيل، ولكن حتى اللحظة لم يكن حديث نتنياهو ووعوده بالتراجع عن بعض بنود الخطة مقنعا للكثير من المستثمرين.

ولم تفلح تطمينات نتنياهو في استعادة ثقة المستثمرين أو حتى تهدئة مخاوفهم، في ظل استمرار تهديد قادة الحركة الاحتجاجية بمواصلة التظاهرات في الايم المقبلة.

وبعد يوم واحد فقط من مقابلته مع الصحيفة التي اشار فيها إلى التراجع عن بعض التعديلات، لم يحقق الشيكل الاسرائيلي والسندات الاجنبية اي مكاسب تذكر، رغم النمو الذي شهده سوق الاسهم والاوراق المالية .