العالم

من طراز "جافلين".. أمريكا تقرر بيع بولندا صواريخ مضادة للدروع
صاروخ "جافلين" المضاد للدروعالمصدر: رويترز
أعلنت الولايات المتحدة الخميس، موافقتها على بيع صواريخ "جافلين" المضادة للدروع مع وحدات إطلاقها إلى بولندا المتاخمة لروسيا وأوكرانيا، في صفقة تبلغ قيمتها 780 مليون دولار.

وأفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، في بيان: "ستدعم هذه الصفقة المقترحة السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف في الناتو يشكل قوة دافعة للاستقرارين السياسي والاقتصادي في أوروبا".

ووافقت وزارة الخارجية على الصفقة المحتملة لبولندا، كما قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار اللازم إلى الكونغرس الذي يتعين عليه إقرارها، وفق "فرانس برس".

وتعدّ بولندا شريكًا رئيسًا لأوكرانيا منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الشاملة ضدها في فبراير/ شباط من العام 2022.

وفي ظل التهديد الروسي، سرّعت بولندا العمل منذ سنوات على تحديث جيشها، حيث وقعت سلسلة صفقات أسلحة معظمها مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وخصصت بولندا 4.7% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري هذا العام، وتسعى إلى زيادة هذه النسبة العام المقبل.

