إسرائيل على موعد مع ساعات حاسمة بشأن "التعديلات القضائية"

وحاولت الشرطة الإسرائيلية التي انتشرت بشكل ملحوظ في تل أبيب والقدس تفريق المظاهرات باستخدام عناصر الخيالة وسيارات "المياه العادمة"، واعتقلت عددًا من المتظاهرين بحجة الإخلال بالنظام العام.

مِن جهته، حذَّر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المصادقة على مشروع قانون "إلغاء حجة المعقولية"، والحد من صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال لابيد، خلال المظاهرات إن "أمام نتنياهو، خيارين فقط، إمّا تدمير الدولة وتمزيق الشعب وإمّا وقف التشريع والعودة إلى الحوار".

من جانبه، حثَّ رئيس حزب "المعسكر الرسمي" الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الحكومة على التوصل إلى تفاهمات، حول خطة التعديلات القضائية.

وأعلَن عدد من أكبر مكاتب المحاماة في إسرائيل اليوم الأحد، عن تعطيل عملهم بسبب التشريعات المنوى إقرارها من قبل الحكومة، وتأثيرها على الاقتصاد وأَمن الدولة، وسمحت للموظفين بالانضمام إلى فعاليات الاحتجاج في القدس.