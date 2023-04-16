الجيش يعلن السيطرة على قواعد للدعم السريع في مدن سودانية

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، سيطرتها على أكبر قاعدة للدعم السريع في كرري بأم درمان.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك"، إنها تمكنت من السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقار قوات الدعم السريع بمدن بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وومعسكر كرري بشمال أم درمان.