الجيش يعلن السيطرة على قواعد للدعم السريع في مدن سودانية
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، سيطرتها على أكبر قاعدة للدعم السريع في كرري بأم درمان.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك"، إنها تمكنت من السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقار قوات الدعم السريع بمدن بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وومعسكر كرري بشمال أم درمان.
وفجر اليوم، أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها سيطرت على جميع مقرات قوات الدعم السريع بأم درمان بكامل عتادها وآلياتها وأسلحتها التي خلفتها قوات الدعم السريع وراءها أثناء الهروب من هذه المواقع.
وكانت طائرات حربية تابعة للجيش السوداني، قصفت فجر الأحد، معسكرا ضخما تابعا لقوات الدعم السريع بمنطقة صالحة في مدينة أم درمان، غربي الخرطوم، بحسب ما نقلت رويترز عن شهود عيان.