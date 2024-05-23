"عرائس قاصرات".. البنات مقابل سداد الديون في أفغانستان (وثائقي إرم)

وتقول والدة بشرى، بصري، 35 عامًا، إنّها وزوجها اضطرا لبيع بشرى من أجل سداد الديون، إذ كان الدائنون يطالبونهما يوميًّا بدفع الأموال، مشيرةً إلى أنّ ذلك كان الحل الأنسب بالنسبة لهما.

رؤية بشرى تتوقف على موافقة الزوج المشتري بذلك، بل إنّ الأمر وصل بالأم إلى حدّ تجنّب رؤية ابنتها بشرى حتى لا تشعر بالمزيد من الذنب جرّاء التخلّي عن ابنتها.

ويصف الرجل وضعه بأنه صعب للغاية إذ ليس لديه ما يأكله مع أولاده وزوجته، ومن هنا كان الخيار الموجع التضحية بابنته الصغرى، كي يعيش الباقون وفق ما يعتقد.

لكنّه يدرك تمامًا أنّ ما قام به عمل شنيع، قائلًا إنّهم حزينون على بيع بشرى، لكنّ أحدًا لن يفهم أسباب بيعها إلّا مَنْ هم في مثل ظروفهم.

"إرم نيوز" يلتقي الطفلة بشرى

تسكن الفتاة اليوم في المقاطعة نفسها لكنّها في منزل يقع في مديرية قرغيي، يبعد عن منزل والديها نحو ساعة أو أكثر.

توجه فريق "إرم نيوز" إلى هناك حيث تمكن من مقابلة بشرى. كانت الفتاة خجولةً بعض الشيء، فهذه "الزوجة الطفلة" تقوم بكلّ شيء هنا، تطبخ وتكنس وتنظف وترتب... وهي لا تذهب إلى المدرسة، كما لا تلعب مثل باقي الأطفال.