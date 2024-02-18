كيف تؤثر حرب غزة وأوكرانيا على مستقبل القطب الشمالي؟

لكن في عام 2022، تغير الوضع بين عشية وضحاها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى وقف الخطط البيئية والتعاون بين دول القطب الشمالي، وفقًا لساريس.

وأشار ساريس، إلى أنه بعد أن دخل الصراع المسلح ليكون جزءًا من الحوار، تميل دول القطب الشمالي إلى النظر في أولوياتها بعناية أكبر، وبحسب احدى النظريات في العلاقات الدولية، فإن الحرب الباردة الثانية مستمرة وتؤثر أيضاً على القطب الشمالي.

غواصات نووية

ويتميز القطب الشمالي بكثافة الوجود العسكري، مع كثير من الأنشطة التي تجري في مياهه، وهو أمر غير معروف على نطاق واسع، وفقًا لساريس الذي بين أن روسيا تنشر غواصاتها النووية في مورمانسك، وهو خليج صغير في القطب الشمالي لا يضم سوى الغواصات وحيوان "السلطعون الملك" البحري.

وأوضح أنه نظرًا لمداها الطويل، تستطيع الغواصات الروسية استهداف أي مدينة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أوكرانيا.

ولفت إلى أنه لدى الولايات المتحدة، وهي القوة النووية الكبرى الأخرى ودولة القطب الشمالي، صواريخها النووية المتمركزة في ألاسكا، والتي يقع جزء منها في القطب الشمالي.