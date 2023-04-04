انطلاق الاجتماع الرباعي بخصوص التقارب السوري التركي في موسكو
انطلق اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو، اجتماع رباعي بين نواب وزراء تركيا وسوريا وإيران وروسيا، وفق ما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية.
وقالت الوكالة، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ألقى كلمة افتتاح الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية.
ويشارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية التركي بوراق أكجابار، وميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط والدول الأفريقية ممثلا لروسيا، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية ممثلا عن إيران، وأيمن سوسان نائب وزير الخارجية ممثلا عن سوريا.
ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية، أن اجتماع اليوم سيكون تمهيدا لاجتماع مرتقب بين وزراء خارجية الدول الأربع، مشيرة إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر بشأن جدول الأعمال الذي يمكن أن يجتمع به الوزراء ومجالات التعاون التي يمكنهم النظر فيها.
كانت صحيفة الوطن السورية الخاصة أشارت الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المتابعة في موسكو"، إلى أن اتصالات مكثفة شهدتها الأروقة الدبلوماسية لعواصم الدول الأربع، بهدف التوصل لاتفاق حول صيغة نهائية تفضي لإمكانية انعقاد الاجتماع في موسكو، مبينة أن هذه الاتصالات والمشاورات أنتجت تقاربًا في عدد من النقاط، كانت منعت في وقت سابق حصول أي اختراق سياسي بين دمشق وأنقرة".