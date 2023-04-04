انطلاق الاجتماع الرباعي بخصوص التقارب السوري التركي في موسكو

وقالت الوكالة، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ألقى كلمة افتتاح الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية.

ويشارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية التركي بوراق أكجابار، وميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط والدول الأفريقية ممثلا لروسيا، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية ممثلا عن إيران، وأيمن سوسان نائب وزير الخارجية ممثلا عن سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية، أن اجتماع اليوم سيكون تمهيدا لاجتماع مرتقب بين وزراء خارجية الدول الأربع، مشيرة إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر بشأن جدول الأعمال الذي يمكن أن يجتمع به الوزراء ومجالات التعاون التي يمكنهم النظر فيها.