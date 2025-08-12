بسبب "أعمال صيانة".. ترامب قد يقاضي رئيس الاحتياطي الفيدرالي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنه قد يسمح برفع "دعوى قضائية" ضد رئيس البنك المركزي الأمريكي، شاكيا مجددا من أعمال تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي.

وكتب ترامب عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على منصته تروث سوشال: "إن الضرر الذي أحدثه بتأخره الدائم لا يُحصى".

وأضاف أنه يفكر في السماح برفع دعوى قضائية في ملف إشراف باول على أعمال التجديد في واشنطن، لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.

وكان ترامب انتقد باول مرارا هذا العام بسبب قرارات الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة منذ آخر خفض في كانون الأول/ديسمبر.

ويراقب واضعو السياسات بحذر تداعيات رسوم ترامب الجمركية على أكبر اقتصاد في العالم، بينما يدرسون التوقيت المناسب لخفضها أكثر.

ولم تتوصل هيئة المحافظين بعد إلى قرار بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب ستخلف تداعيات لمرة واحدة أو طويلة الأمد على التضخم، لكن الرئيس أشار بانتظام إلى أرقام إيجابية للحث على خفض أسعار الفائدة وتعزيز الاقتصاد.

وبُعيد نشر أرقام حكومية الثلاثاء أظهرت استقرار معدل تضخم أسعار المستهلكين عند 2,7% في تموز/يوليو، كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ على باول "خفض معدل الفائدة فورا".

كما وصف أسلوب قيادة الاحتياطي الفيدرالي بأنه "متساهل".

وطرح ترامب علنا فكرة إقالة باول بسبب تجاوزه تكاليف أعمال تجديد المقر.

ويزعم الرئيس الأمريكي أن تكلفة التجديد بلغت 3,1 مليار دولار، ونشر هذا الرقم مجددا على منصته الثلاثاء، وسارع باول إلى التصحيح لترامب، وقُدّرت التكلفة بـ2,5 مليار دولار، لكن الرقم الأعلى الذي ذكره ترامب يشمل أعمالا في مبنى آخر قال باول إنه أُنجز سابقا.

والثلاثاء، أعلن ترامب أن إشراف باول على عملية تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي كان "سيئا" وفق تعبيره.