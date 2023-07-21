لتعزيز نفوذ واشنطن.. بلينكن أول وزير خارجية أمريكي يزور تونغا

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التوجه إلى منطقة جنوب المحيط الهادي الأسبوع المقبل، حيث تسعى واشنطن لتعزيز وجودها في مواجهة تمدد النفوذ الصيني.

وأفاد بيان للخارجية أن بلينكن سيزور مملكة تونغا في 26 تموز/يوليو لافتتاح سفارة أمريكية هناك قبل التوجه إلى أستراليا ونيوزيلندا.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي لتونغا، وتأتي في أعقاب زيارة بلينكن إلى بابوا غينيا الجديدة في أيار/مايو وتوقيعه اتفاقا أمنيا يسمح للجيش الأمريكي بالعمل من قواعد هناك.

ودفع الرئيس جو بايدن من أجل تكثيف الدبلوماسية مع دول منطقة جنوب الهادي بهدف تقوية تحالفات بلاده هناك في وجه بكين.