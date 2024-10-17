بايدن وماكرون وستارمر وشولتس يلتقون الجمعة في برلين

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيصل إلى برلين يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري، حيث سيلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأفادت الرئاسة الأمريكية بأن الزيارة التي ستستمر يومًا واحدًا ستتضمن لقاءً ثنائيًا بين بايدن وشولتس، وستتمحور حول أوكرانيا.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع إعلان بايدن عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار خلال مكالمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء.

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ونشرت مجلة "شبيغل" الألمانية أن موعد الزيارة جاء بعد إلغاء زيارة سابقة الأسبوع الماضي بسبب الإعصار ميلتون الذي ضرب الولايات المتحدة.

وأضافت المجلة أن الترتيبات المتعلقة بالاجتماعات تسير بشكل جيد، وأن جدول أعمال يوم الجمعة المقبل يتضمن اجتماعات رسمية مع المستشار شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير، كما ستتناول المحادثات الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وبحسب مصادر في الحكومة الألمانية، فإن الزيارة، على الرغم من إلغائها سابقًا، لن تأخذ طابع زيارة رسمية للدولة، بل ستركز على أعمال مشتركة حالية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأدى إلغاء الزيارة السابقة إلى تأجيل اجتماع أوسع كان من المقرر عقده ضمن مجموعة رامشتاين، وهي مجموعة الدول المانحة للأسلحة لأوكرانيا، خلال إقامة بايدن في ألمانيا.