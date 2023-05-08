إصابات ودمار بعد سقوط حطام طائرة مسيّرة على منطقة وسط كييف

تسبب سقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة وسط العاصمة الأوكرانية كييف في وقوع عدد من الإصابات بين السكان وإحداث دمار هائل.

وقالت الإدارة العسكرية في المدينة إن حطام الطائرة المسيّرة سقط على مدرج مطار كييف الدولي بمنطقة سولوميانسك جنوب غربي العاصمة.

وأفادت مصادر أوكرانية بأن الحطام تسبب أيضاً في تضرر مبان سكنية واشتعال النيران في حي سفياتوشين، في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة ضربات جوية عنيفة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر "تيليغرام" إن 3 أشخاص أصيبوا في انفجارات في منطقة سولوميانسكي وأصيب اثنان آخران عندما سقط حطام طائرة مسيرة على منطقة سفياتوشين.

وقال كليتشكو إن حطام طائرة مسيرة سقط على مبنى من طابقين في منطقة سفياتوشين، مضيفا أن الانفجارات استمرت في كييف.

وأفاد مسؤولون محليون بأن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى للهجمات، فيما قالت الإدارة العسكرية بالمدينة إن الهجمات تسببت في حدوث دمار.

بالتوازي مع ذلك، قصفت القوات الروسية 8 مواقع في منطقة "سومي" شمال شرق أوكرانيا، الأحد، وفقا لما ذكرته الإدارة العسكرية الإقليمية في منشور على "فيسبوك".