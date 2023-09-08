كوريا الشمالية تدشّن أول غواصة هجومية نووية تكتيكية

دشنت كوريا الشمالية، أول "غواصة هجومية نووية تكتيكية"، وألحقتها بالأسطول الذي ينفذ دوريات في المياه بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية كورية شمالية، اليوم الجمعة.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال مراسم التدشين يوم الأربعاء، أن الغواصة رقم 841 ستكون إحدى الوسائل الأساسية "للهجوم تحت الماء للقوات البحرية".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله: "تحقيق تطوير سريع لقواتنا البحرية.. أولوية لا يمكن تأجيلها بالنظر إلى.. التحركات العدائية والعسكرية التي اتخذها الأعداء مؤخرًا" في إشارة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ويقول محللون، إن الغواصة معدلة فيما يبدو من طراز روميو الذي يعود للعهد السوفيتي جلبتها كوريا الشمالية من الصين في السبعينيات وبدأت في إنتاجها محليًا. وأضافوا أنها مزودة بعشر فتحات إطلاق بما يظهر أنها على الأرجح ستكون مسلحة بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وقال جيش كوريا الجنوبية، إن الغواصة لا تبدو جاهزة للعمليات العادية وإن هناك مؤشرات على أن كوريا الشمالية تحاول المبالغة في قدراتها العسكرية.

وبرامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية محظورة وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأثار تدشين الغواصة تنديدًا من كوريا الجنوبية واليابان.

وقال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في إفادة "النشاط العسكري لكوريا الشمالية يشكل تهديدًا خطيرًا ووشيكًا لأمن بلادنا أكثر من أي وقت مضى".