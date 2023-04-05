انقسام ردود فعل مسؤولين حاليين وسابقين حيال محاكمة ترامب

"الكل سواسية أمام القانون"

وتباينت ردود الفعل حيال المحاكمة التي وصفت بأنها "تاريخية وغير مسبوقة"، بين مؤيد ومعارض، حيث قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "أعتقد أن دونالد ترامب سيحظى بمحاكمة عادلة تتبع الحقائق والقانون".

وأضاف تشومر أنه "لا مكان في نظام العدالة لدينا لأي تأثير خارجي أو ترهيب في العملية القانونية، ومع استمرار المحاكمة، فإن الاحتجاج حق أمريكي، لكن يجب أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية".

من جهته، أكد المدّعي العام في نيويورك آلفين براغ، الثلاثاء، إثر توجيه المحكمة الجنائية في مانهاتن لائحة اتّهام جنائية تاريخية إلى ترامب، أن "الكل سواسية أمام القانون".

وأضاف براغ، الذي أشرف على التحقيقات التي أدّت لتوجيه اللائحة الاتهامية للملياردير الجمهوري، أن القضاء لا يمكن أن يتساهل مع "السلوك الإجرامي الخطير" الذي انتهجه الرئيس السابق المتهم بأنه "رتب" عمليات تزوير محاسبية قبل انتخابات 2016 الرئاسية، للتستر على دفعه أموالًا لشراء صمت أناس في 3 قضايا محرجة له.