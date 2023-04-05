انقسام ردود فعل مسؤولين حاليين وسابقين حيال محاكمة ترامب
مَثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك، بتهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالًا، في 2016، لممثّلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أمريكي سابق أو في السلطة، ما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية الأمريكية.
ودفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، ببراءته من كلّ التُّهم الجنائية الموجهة إليه، وذلك بعد مثوله أمام محكمة في نيويورك، حيث يواجه ترامب 34 تهمة بينها، على وجه الخصوص، تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالًا، في 2016، لممثلة إباحية لشراء صمتها.
"الكل سواسية أمام القانون"
وتباينت ردود الفعل حيال المحاكمة التي وصفت بأنها "تاريخية وغير مسبوقة"، بين مؤيد ومعارض، حيث قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "أعتقد أن دونالد ترامب سيحظى بمحاكمة عادلة تتبع الحقائق والقانون".
وأضاف تشومر أنه "لا مكان في نظام العدالة لدينا لأي تأثير خارجي أو ترهيب في العملية القانونية، ومع استمرار المحاكمة، فإن الاحتجاج حق أمريكي، لكن يجب أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية".
من جهته، أكد المدّعي العام في نيويورك آلفين براغ، الثلاثاء، إثر توجيه المحكمة الجنائية في مانهاتن لائحة اتّهام جنائية تاريخية إلى ترامب، أن "الكل سواسية أمام القانون".
وأضاف براغ، الذي أشرف على التحقيقات التي أدّت لتوجيه اللائحة الاتهامية للملياردير الجمهوري، أن القضاء لا يمكن أن يتساهل مع "السلوك الإجرامي الخطير" الذي انتهجه الرئيس السابق المتهم بأنه "رتب" عمليات تزوير محاسبية قبل انتخابات 2016 الرئاسية، للتستر على دفعه أموالًا لشراء صمت أناس في 3 قضايا محرجة له.
"تدمير جمهوريتنا"
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هيلاري كلينتون، منافسة ترامب في سباق الرئاسة العام 2016، ستحضر فعالية تكريمية في منطقة مانهاتن وسط نيويورك، وفي مكان قريب جدًا من موقع محاكمة ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن تساؤلات أثيرت حول ما إذا كان تواجد هيلاري كلينتون في هذا اليوم بالذات، صدفة محضة، أم أنها حركة مدروسة الهدف منها هو السخرية من ترامب في يوم مثوله أمام المحكمة، خاصة أن كلينتون، وهي السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ووزيرة الخارجية سابقًا، كانت قد خسرت معركة الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في العام 2016.
وعلى الطرف الآخر، صرّح مدعي عام تكساس، كين باكستون، بأن "قيام اليسار بتسليح نظام العدالة بهدف ملاحقة ترمب، يشير إلى أنه ليست هناك حدود، وقد يستغلونه لملاحقة أي شخصية تتمتع بقيم محافظة. أنا أقف بجانب ترمب، ودائمًا سأقاتل أولئك الذين يسعون إلى تدمير جمهوريتنا".
"الديمقراطيون الشيوعيون"
في حين أكد السيناتور الجمهوري توم تيليس، أن "دوافع سياسية تقف وراء محاكمة ترامب"، مضيفًا أن "ميزان العدالة يجب ألا تقلبه السياسة، والكونغرس يمتلك الحق بمطالبة مكتب المدعي العام في مانهاتن بالإجابة عن تساؤلاته".
أما النائبة عن الحزب الجمهوري، مارجوري تايلور غرين، فقالت إن "الديمقراطيين الشيوعيين اعتقلوا الرئيس ترامب، لأنهم يقاتلون من أجل الاستيلاء بشكل عدائي على أمريكا، وترامب هو الرجل الوحيد الذي يقف في طريقهم، ولن نتخلى عنه إطلاقًا".
كما كتب تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، أن "اعتقال، ومن ثم محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب من قبل المدعي اليساري التابع لسوروس، هو استهزاء بسيادة القانون، كما أن لائحة الاتهام ليست عبثية فحسب، بل إنها تمثل يومًا أسود لبلدنا، لأنها اضطهاد سياسي".
بينما رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، الإدلاء بأي تعليق على الاتهام التاريخي، الذي وجّه إلى سلفه، ومنافسه المحتمل في انتخابات 2024 الرئاسية.