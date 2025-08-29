بعد وقف الحرب.. الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لتدريب الجيش الأوكراني

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الجمعة، أن التكتل مستعد لتدريب الجيش الأوكراني داخل أوكرانيا، بعد وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب مع روسيا.

وقالت كالاس، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن: "لقد دربنا أكثر من 80 ألف جندي حتى الآن، وعلينا الاستعداد لبذل المزيد؛ وقد يشمل ذلك نشر مدربين من الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا".

ورحبت كالاس بـ"الدعم الواسع" الذي منحته دول الاتحاد لهذا التوسع في مهام بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية في أوكرانيا، مؤكدة أن جميع الدول الأعضاء أيدت ذلك باستثناء المجر التي لم تُسمَّ مباشرة.

ويسعى الأوروبيون إلى توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد وقف محتمل للحرب، ويعتزم الاتحاد الأوروبي المساهمة في ذلك، خصوصًا عبر تعزيز مهمته لتدريب الجنود الأوكرانيين.

وتضغط كييف للحصول على ضمانات أمنية مدعومة من الغرب في إطار أي اتفاق يضمن عدم تعرضها لهجمات روسية مجددًا.

وفي أغسطس/آب، تعهدت الولايات المتحدة بعد تردد بالمساهمة في توفير هذه الضمانات، ولكن من دون إرسال قوات أمريكية إلى الأراضي الأوكرانية، مؤكدة أن على الأوروبيين تقديم الجزء الأكبر من الدعم الأمني لكييف.