فرنسا.. معارضو قانون الهجرة يتظاهرون في محاولة أخيرة لمنع صدوره

تظاهر ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط الهجرة في فرنسا الأحد، احتجاجاً على هذا النص، في آخر محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية، قبل أربعة أيام من إصدار المجلس الدستوري قرارا بهذا الشأن.

وخرج حوالى 75 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بحسب وزارة الداخلية، و150 ألفا، وفق ما ذكر اتحاد "سي جي تي" النقابي، أحد منظمي الحراك على منصة "إكس".

ودعا ائتلاف كبير من معارضي قانون الهجرة إلى التظاهر الأحد ضد صدور نص يشكل، حسب رأيهم، انتصارا أيديولوجياً "من اليمين المتطرف" حسب مجلة "لو نوفل أوبسيرفانور" الفرنسية.

ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإنه من خلال الاحتشاد خلف هذه الدعوة التي أطلقتها في البداية 201 شخصية، يأمل هؤلاء المعارضون أن يجتمعوا معًا خارج نطاق الناشطين التقليديين للضغط على السلطة التنفيذية، التي يمكن أن تنشر بسرعة قانون الهجرة الجديد".