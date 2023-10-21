غزة.. مقتل 17 موظفاً في "الأونروا" خلال أسبوعين
قُتل 17 موظفاً على الأقل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما أعلنت المنظمة.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان: "تأكد مقتل 17 من زملائنا حتى الآن في هذه الحرب الشرسة. للأسف سيكون العدد الفعلي أعلى على الأرجح".
وأوضح المسؤول أنّ بعضهم "قتلوا في منازلهم أثناء نومهم مع عائلاتهم".
وقال لازاريني: "أؤكد أنه منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قامت الأونروا بانتظام بتزويد جميع الأطراف المعنية بالموقع الجغرافي لجميع منشآتها في قطاع غزة. ومع ذلك، فقد تضرّر ما لا يقل عن 35 مبنى حتى الآن، بعضها في ضربات مباشرة".
وأضاف: "في قطاع غزة، أدت الغارات الجوية وعمليات القصف المتواصلة، إلى جانب أوامر الإخلاء الصادرة عن القوات الإسرائيلية، إلى نزوح مليون شخص وتسبّبت في مقتل عدد كبير جداً من المدنيين"، داعياً إلى "وقف إنساني عاجل لإطلاق النار".
وأشار المسؤول الأممي إلى أنّ مرافق وكالته "أصبحت مكتظّة"، في ظلّ لجوء 500 ألف شخص إليها.
وتابع: "مرة أخرى، أذكّر جميع الأطراف بالتزامها القانوني وغير القابل للتفاوض بحماية أرواح المدنيين، أينما كانوا، وفي جميع الأوقات، والامتناع عن شنّ هجمات على المنشآت المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمساكن المدنية، ومنازل موظفي الأونروا".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 4137 شخصاً قتلوا في القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، معظمهم مدنيون.