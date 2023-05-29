دبلوماسي روسي: موسكو "لم تتصرف بجدية" بعد في أوكرانيا
حذر السفير الروسي في المملكة المتحدة أندريه كيلين، من أن موسكو "لم تبدأ بعد في التصرف بجدية كبيرة في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وأن الإمدادات الغربية من الأسلحة لأوكرانيا، تخاطر بتصعيد الحرب إلى مستويات لم نشهدها حتى الآن".
وقال أندريه كيلين، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إن "بلاده تمتلك موارد هائلة، حيث إن روسيا أكبر من أوكرانيا بـ16 مرة، وأن الطعن بسلوك روسيا بمثابة إهانة لا تقبل".
وأضاف الدبلوماسي الروسي، أن "طول الصراع يعتمد على جهود تصعيد الحرب التي تقوم بها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) خاصة بريطانيا.. فهذا التصعيد قد يأخذ بعداً جديداً لسنا بحاجة إليه ولا نريده.. نحن يمكننا صنع السلام غدا".
وتسعى أوكرانيا للحصول على مقاتلات حربية من طراز "أف 16"، بعد الحصول على دبابات غربية حديثة، لصد القوات الروسية جوًا وضرب الخطوط الخلفية لجبهة موسكو، بينما تقول كييف إنها تنهي استعداداتها لشن هجوم مضاد واسع النطاق.
وامتنعت الدول الداعمة لكييف لأكثر من عام عن تسليم الجيش الأوكراني مقاتلات خوفًا من تصعيد النزاع، لكن الولايات المتحدة أعطت أخيرًا الضوء الأخضر في 19 أيار/مايو للسماح بتسليم طائرات "اف-16" التي تطالب بها كييف دون توقف.
وأصر كيلين، على أن روسيا تقوم "بعملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، وليس كما يقول الغرب بـ"حرب شاملة أو غزو شامل"، نافيا ما يزعم حول سلوك القوات الروسية على الأرض أثناء الصراع الدائر منذ شباط/ فبراير 2002، ومتهماً القوات الأوكرانية بارتكاب "جرائم ضد المدنيين".
واعتبر السفير الروسي، أن "وسائل الإعلام الغربية كانت ومازالت تتجاهل الأعمال التي تقوم بها القوات الأوكرانية على الأرض خاصة في مناطق شرق أوكرانيا".