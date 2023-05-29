دبلوماسي روسي: موسكو "لم تتصرف بجدية" بعد في أوكرانيا

حذر السفير الروسي في المملكة المتحدة أندريه كيلين، من أن موسكو "لم تبدأ بعد في التصرف بجدية كبيرة في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وأن الإمدادات الغربية من الأسلحة لأوكرانيا، تخاطر بتصعيد الحرب إلى مستويات لم نشهدها حتى الآن".

وقال أندريه كيلين، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إن "بلاده تمتلك موارد هائلة، حيث إن روسيا أكبر من أوكرانيا بـ16 مرة، وأن الطعن بسلوك روسيا بمثابة إهانة لا تقبل".