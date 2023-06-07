ماكرون يعين وزير خارجيته السابق موفدا خاصا إلى لبنان

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن لودريان، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة خمسة أعوام حتى 2022، سيُكلّف بالمساعدة في إيجاد حلّ "توافقي وفعّال" للأزمة اللبنانية التي تفاقمت خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من آب/أغسطس 2020، وفقا لوكالة "فرانس برس".