ماكرون يعين وزير خارجيته السابق موفدا خاصا إلى لبنان
أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سمّى وزير الخارجية السابق "جان-إيف لودريان" موفدًا خاصًا إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن لودريان، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة خمسة أعوام حتى 2022، سيُكلّف بالمساعدة في إيجاد حلّ "توافقي وفعّال" للأزمة اللبنانية التي تفاقمت خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من آب/أغسطس 2020، وفقا لوكالة "فرانس برس".