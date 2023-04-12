بلينكن: احتجاز إيفان جيرشكوفيتش يردع الآخرين عن دخول روسيا
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن اعتقال روسيا مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان جيرشكوفيتش، ومنع التواصل القنصلي معه، يبعثان برسالة مفادها أنه يجب على الناس في جميع أنحاء العالم "توخي الحذر من أن تطأ أقدامهم" روسيا.
وأضاف بلينكن، الذي اعتبر رسميًا، يوم الإثنين، أن جيرشكوفيتش "محتجز دون سند قانوني"، أن مسؤولي القنصلية الأمريكية لم يتمكنوا من مقابلة الصحفي منذ اعتقاله، في 29 مارس/آذار، في انتهاك من جانب روسيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية قنصلية وقعتها موسكو مع واشنطن.
وردًا على سؤال حول القضية في مؤتمر صحفي، قال بلينكن إن تصرفات موسكو "ستلحق المزيد من الضرر بمكانة روسيا حول العالم، وأعتقد أن ذلك يبعث برسالة قوية جدًا للناس في جميع أنحاء العالم ليحترسوا من أن تطأ أقدامهم روسيا خشية أن يتعرضوا للاحتجاز التعسفي".
ولم ترد سفارة روسيا في واشنطن على الفور على طلب للتعليق على تصريحات بلينكن.
وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في 30 مارس/آذار، إنه ألقى القبض على جيرشكوفيتش بتهمة "جمع معلومات حول شركة تصنيع دفاعي روسية تُعد من أسرار الدولة".