بلينكن: احتجاز إيفان جيرشكوفيتش يردع الآخرين عن دخول روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن اعتقال روسيا مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان جيرشكوفيتش، ومنع التواصل القنصلي معه، يبعثان برسالة مفادها أنه يجب على الناس في جميع أنحاء العالم "توخي الحذر من أن تطأ أقدامهم" روسيا.

وأضاف بلينكن، الذي اعتبر رسميًا، يوم الإثنين، أن جيرشكوفيتش "محتجز دون سند قانوني"، أن مسؤولي القنصلية الأمريكية لم يتمكنوا من مقابلة الصحفي منذ اعتقاله، في 29 مارس/آذار، في انتهاك من جانب روسيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية قنصلية وقعتها موسكو مع واشنطن.