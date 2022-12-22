نتنياهو لبوتين: مصممون على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، وتناقلته وسائل الإعلام العبرية، إن بوتين هاتف نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات وتشكيل الحكومة المنتظرة.

وأوضح البيان، أن الاثنين ناقشا عددا من القضايا المهمة، على رأسها الحرب في أوكرانيا.

وأضاف: "أبلغ نتنياهو، الرئيس الروسي بوتين بأنه يأمل في إيجاد طريقة في أسرع وقت ممكن لإنهاء الحرب في أوكرانيا وما سببته من معاناة".

كما أبلغ نتنياهو، الرئيس الروسي أنه "مصمم على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وكبح محاولاتها إقامة قاعدة عسكرية على الحدود الشمالية لإسرائيل"، بحسب البيان.