نتنياهو لبوتين: مصممون على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، ركّزا، خلال اتصال هاتفي، على الحرب الأوكرانية والملف الإيراني.
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، وتناقلته وسائل الإعلام العبرية، إن بوتين هاتف نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات وتشكيل الحكومة المنتظرة.
وأوضح البيان، أن الاثنين ناقشا عددا من القضايا المهمة، على رأسها الحرب في أوكرانيا.
وأضاف: "أبلغ نتنياهو، الرئيس الروسي بوتين بأنه يأمل في إيجاد طريقة في أسرع وقت ممكن لإنهاء الحرب في أوكرانيا وما سببته من معاناة".
كما أبلغ نتنياهو، الرئيس الروسي أنه "مصمم على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وكبح محاولاتها إقامة قاعدة عسكرية على الحدود الشمالية لإسرائيل"، بحسب البيان.
ويأتي الاتصال بعد توتر بين إسرائيل وروسيا، خلال الفترة الماضية على خلفية حربها في أوكرانيا، واستخدام الروس لطائرات إيرانية الصنع لمهاجمة الأهداف الأوكرانية.
وخلال الأشهر الماضية، قدمت إسرائيل احتجاجا رسميا لدى روسيا، بعد استخدامها للطائرات دون طيار التي اشترتها من إيران، في حربها على أوكرانيا.