ألمانيا تعتقل أفرادًا من حماس للاشتباه بتخطيطهم لهجمات في أوروبا

قال ممثلون من الادعاء العام الألماني في بيان، الخميس، إن أربعة أفراد من حركة حماس اعتُقلوا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا.

وأضافوا أن ثلاثة من المشتبه فيهم اعتُقلوا في برلين وأن الرابع اعتُقل في هولندا.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان في بيان حول الاعتقالات: "عقب هجمات حماس المروعة على السكان الإسرائيليين، تزايدت أيضا الهجمات على اليهود في مؤسسات يهودية في بلادنا على مدى الأسابيع القليلة الماضية".

وتابع: "لذلك لا بد أن نفعل كل شيء بمقدورنا لضمان ألّا يشعر اليهود في بلادنا بالخوف على سلامتهم مجددا".

وتحذر السلطات الأوروبية من تزايد خطر تنفيذ متشددين هجمات متطرفة بسبب حرب إسرائيل وحماس.