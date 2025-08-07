الحرس الثوري: العدو لجأ إلى الحرب النفسية بعد فشله في المواجهة

قال الجنرال مجيد خادمي، رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن "العدو، بعد فشله في مواجهة إرادة الشعب الإيراني التي لا تُقهر، قد لجأ إلى شن حرب نفسية".

وأضاف اللواء خادمي في خطاب ألقاه في طهران، أن "العدو يدرك تاريخنا وحضارتنا جيدًا". وتابع: "نحن شعب مسالم، لكننا نعرف كيف نخوض الحروب. لم نبدأ أي حرب قط، لكن إذا فُرضت علينا، فسنُعيد العدو إلى حجمه الطبيعي".

وأضاف القائد في الحرس الثوري أن "هذا التاريخ وهذه الحضارة يعكسان صلابة الشعب الإيراني وعزيمته في الدفاع عن وطنه".

وفقد الحرس الثوري كبار قادته خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً واندلعت منتصف يونيو الماضي، وكان أبرزهم قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوة الجوية والصاروخية العميد أمير علي حاجي زاده.

كما فقد الحرس الثوري رئيس جهاز استخباراته، محمد كاظمي، إلى جانب نائبه حسن محقق، وأحد كبار قادة الجهاز، محسن باقري، جراء الهجمات الإسرائيلية.