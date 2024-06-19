صحيفة: قيود فرضت على الإسرائيليين زوار معرض أسلحة في باريس

ووصف رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، يوناتان عرفي، عبر حسابه في منصة "إكس"، ذلك الإجراء بأنه يمثل "وصمة عار"، ورد المعرض على ذلك بأنه "قرار تم اتخاذه بشكل متسرع بسبب الحظر المفروض عليهم".

وصدر القرار الفرنسي الذي يقضي بعدم مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض الأسلحة، وسط انتقادات موجهة للحكومة الإسرائيلية وللعملية العسكرية في رفح. وفي أعقاب ذلك، قررت المحكمة الفرنسية أن حظر المشاركة في المعرض لن يتوقف على الشركات الإسرائيلية فقط، بل سيشمل ذلك أي شخص أو كيان قانوني قد يعمل وسيطًا لصالح إسرائيل.

وكان الجناح الإسرائيلي في معرض الأسلحة مهجورًا، وتم حظر مشاركة إسرائيل والشركات المرتبطة بها الشهر الماضي، بعد وقت قصير من العملية العسكرية في رفح، ومقتل الأبرياء على يد سلاح الجو الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر مشاركة روسيا أيضًا؛ بسبب الحرب التي بدأتها في أوكرانيا.

وينص أمر المحكمة على أن القرار يحظر دخول أي شخص أو كيان قانوني قد يعمل لصالح شركات إسرائيلية كوسيط، كما زعمت المحكمة في قرارها أن قرار منظمي المعرض بالسماح بدخول ممثلي الشركات الإسرائيلية هو قرار غير قانوني بشكل واضح، وعلى الجانب الآخر، رحبت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين به.