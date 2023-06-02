جنوب أفريقيا تتجنب التطرق إلى احتمال اعتقال بوتين في اجتماع "بريكس"

سعت جنوب أفريقيا، الجمعة، إلى إبعاد الانتباه عن موقفها من النزاع في أوكرانيا، مع استضافتها اجتماعاً لمجموعة "بريكس"، طغت عليه أسئلة حول زيارة محتملة قد يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البلد الأفريقي.

وتضم دول "بريكس" كلاً من جنوب أفريقيا والبرازيل والصين والهند وروسيا.

واجتمع وزراء خارجية دول "بريكس" لليوم الثاني في مقاطعة "الكاب"؛ لإجراء محادثات في إطار مساعي الكتلة لتقديم بديل للنظام العالمي بقيادة الغرب.

ولكن هيمن سؤال حول ما إذا كان فلاديمير بوتين سيحضر القمة المقررة في آب/أغسطس المقبل، بعد تلقيه دعوة قبل صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.