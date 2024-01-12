اختراق روسيا لأنظمة الدفاع الأطلسية يُثير قلق الأوروبيين

وتبنى الجيش الروسي إستراتيجية تقوم على استغلال نقاط الضعف في البنية الأساسية المحدودة للدفاع الصاروخي في أوكرانيا، وفقًا لما نقلت الصحيفة عن صحفيين، إضافة إلى عجز أنظمة الدفاع الجوي عن إسقاط أغلب المقذوفات يؤكد على فعاليتها.

وأشار مراقبون إلى أن إسقاط الصواريخ والطائرات دون طيار الروسية أصبح أكثر صعوبة بسبب قدرتها على المناورة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية "تعمل إلى أقصى حد".

وبدأ الجيش الروسي تصفية البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا بعد الهجوم على جسر القرم، في الـ10 من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، بالإضافة إلى إستهداف مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

صدمة

واعتبر المحلل البريطاني العسكري، ألكسندر ميركوريس، على قناة "ذا دوران" على موقع " يوتيوب" أن الضربات واسعة النطاق التي شنتها القوات المسلحة الروسية على أهداف عسكرية في أوكرانيا أحدثت صدمة في حلف "الناتو".

وأشار إلى أنه "كانت هناك 3 سلاسل من الضربات الجوية الكبرى في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وكانت مدمرة للغاية"، لافتًا إلى أن الحلف زود أوكرانيا بأكثر من ثلث صواريخها المضادة للطائرات وبعض أفضل الرادارات لتعزيز الدفاع الجوي للبلاد، لكن الهجمات الصاروخية أبطلت كل جهودهم.