معاونو بايدن يكتشفون مجموعة ثانية من الوثائق السرية بموقع جديد

أفادت شبكة "إن.بي.سي نيوز"، يوم الأربعاء، نقلا عن مصدر لم تسمه، بأن معاوني الرئيس الأمريكي جو بايدن، اكتشفوا مجموعة أخرى على الأقل من الوثائق السرية في موقع غير مكتب بمركز أبحاث كان يستخدمه بعد أن شغل منصب نائب الرئيس.

وذكرت الشبكة أن معاوني بايدن يبحثون عن مواد سرية إضافية قد تكون في مواقع أخرى بعد العثور على مجموعة من الوثائق السرية في تشرين الثاني/ نوفمبر في مركز الأبحاث الذي مقره واشنطن.

وقال التقرير إن مستوى تصنيف الوثائق الجديدة وعددها وموقعها الدقيق لم يتضح بعد. وأضاف أنه لم يتضح أيضا موعد اكتشاف هذه الوثائق.