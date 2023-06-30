لافروف: روسيا خرجت أقوى بعد تمرد فاغنر

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده خرجت أقوى بعد تمرد زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الأسبوع الماضي، واصفًا التمرد بـ "الإشكالية".

وقال لافروف، في إحاطة صحفية، خصصت للوضع في البلاد والحرب في أوكرانيا: "من الصعب وصف ما جرى من قبل مجموعة (فاغنر) بأكثر من إشكالية".

وأضاف: "روسيا وحدها من تتعامل مع عواقب ما فعله بريغوجين، وبلادنا خرجت أقوى بعد هذه المشاكل".

وحول قلق الغرب مما جرى في روسيا أثناء محاولة التمرد، قال لافروف، في رسالة للغرب "أشكركم على القلق من أجل مصالح روسيا الوطنية، أشكركم على القلق لكن لا ينبغي أن تفعلوا هذا".