لافروف: روسيا خرجت أقوى بعد تمرد فاغنر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده خرجت أقوى بعد تمرد زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الأسبوع الماضي، واصفًا التمرد بـ "الإشكالية".
وقال لافروف، في إحاطة صحفية، خصصت للوضع في البلاد والحرب في أوكرانيا: "من الصعب وصف ما جرى من قبل مجموعة (فاغنر) بأكثر من إشكالية".
وأضاف: "روسيا وحدها من تتعامل مع عواقب ما فعله بريغوجين، وبلادنا خرجت أقوى بعد هذه المشاكل".
وحول قلق الغرب مما جرى في روسيا أثناء محاولة التمرد، قال لافروف، في رسالة للغرب "أشكركم على القلق من أجل مصالح روسيا الوطنية، أشكركم على القلق لكن لا ينبغي أن تفعلوا هذا".
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن "روسيا الاتحادية غير ملزمة بشرح أي شيء حول عملية التمرد وتأثيرها على سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وحول قضية نقل الأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، قال لافروف "يمكن للأطفال الأوكرانيين في روسيا العودة إلى والديهم إذا حضروا وقدموا مثل تلك الطلبات.. موسكو قامت بنقل الأطفال من أوكرانيا إلى مناطق آمنة فحسب".
وفيما يخص تشكيلة أعضاء مجلس الأمن الـ( 15)، قال لافروف: "سنسعى جاهدين لتوسيع عضوية مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من خلال تضمين هذه التركيبة من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".
وأعلن لافروف، أنه "لا يرى أي سبب لتمديد صفقة الحبوب"، مؤكدًا "أن تصدير الأسمدة والمواد الغذائية لدينا مستمر، ونقدّم العمليات المناسبة، متجاوزين الطرق الجغرافية والعقبات التكنولوجية الأخرى التي بناها الغرب".
وتابع: "حال إنهاء صفقة البحر الأسود، فسنضمن توفير كمية مماثلة أو أكبر من الحبوب للدول الأكثر فقرًا على نفقتنا الخاصة بالمجان".