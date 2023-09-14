مطالبات بالتحقيق حول تأثير ماسك المزعوم على السياسة الخارجية الأمريكية

دعت السيناتور الديمقراطي إليزابيث وارين، إلى التحقيق مع رجل الأعمال الملياردير الأمريكي وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك.

يأتي ذلك بسبب تأثيره الشخصي على الكيفية التي يستخدم من خلالها الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" في أوكرانيا، بحسب ما أورده موقع "ذي هيل" الإخباري.

وقالت وارين: "يجب التدقيق في العقود المبرمة مع وزارة الدفاع الأمريكية ومعرفة ما البنود التي تسمح له بالحصول على هذا النوع من السلطة.

وأضافت أن "هذا النوع من النشاط يشكل خطرًا على الولايات المتحدة وأوكرانيا وبقية العالم".

وأكد ماسك، الأسبوع الماضي، أنه منع الجيش الأوكراني من استخدام إنترنت "ستارلينك" خلال هجوم على القوات الروسية العام الماضي؛ ما أثار تساؤلات حول تأثيره الشخصي على السياسة الخارجية والأحداث.