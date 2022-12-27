"تحذير شديد" من يهود أمريكا للحكومة الإسرائيلية بشأن خطوات "عنصرية ومتطرفة"

وقال الموقع نقلًا عن "6 مصادر" شاركت في الاجتماع: "حذر العديد من القادة اليهود الأمريكيين خلال الاجتماع من أن التحركات العنصرية والمتطرفة من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يمكن أن تعرقل بشكل خطير الدعم لإسرائيل بين اليهود الأمريكيين".

وأوضح الموقع أن "الاجتماع الذي عقد يوم الـ7 من الشهر الجاري حضره ممثلون عن المنظمات اليهودية الأمريكية الرئيسية التي تشكل العمود الفقري للمجتمع المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة".

ولفت إلى أنه "تمت دعوة ممثلي المنظمات اليهودية للقاء مع شولي دافيدوفيتش رئيس مكتب وزارة الخارجية للشتات، الذي طلب سماع أفكارهم حول الوضع السياسي في إسرائيل".

وذكر الموقع في تقريره: "بحسب المصادر التي حضرت الاجتماع، فإن الأجواء كانت صعبة للغاية وأثار جميع الحاضرين تقريبًا مخاوفهم بشأن سياسات الحكومة الإسرائيلية القادمة".

وأشار إلى أن "مجموعة واحدة من المخاوف كانت تتعلق بالتعددية الدينية والتغييرات المحتملة على قانون العودة الإسرائيلي وقانون التحول اليهودي، التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجالية اليهودية في الولايات المتحدة".