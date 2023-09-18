وصول إيرانيين أفرجت عنهما واشنطن إلى الدوحة

وصل إيرانيان من أصل خمسة أفرجت عنهم الولايات المتحدة إلى الدوحة تمهيدًا لعودتهما إلى إيران، على ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مصادر مطلعة تحويل أموال إيرانية تم الإفراج عنها إلى قطر، ويبلغ إجمالي هذه الأموال 6 مليارات دولار.

وذكرت وكالة تسنيم، أن "معتقلين إيرانيين هما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، تم إطلاق سراحهما في عملية تبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين ويعتزمان التوجه إلى إيران، وصلا إلى الدوحة"، مشيرة إلى إطلاق سراح السجناء الثلاثة الآخرين أيضًا غير أنهم لا يريدون الذهاب إلى إيران.