الجيش الأوكراني يؤكد ضرب مطار عسكري روسي في القرم‎

وأورد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني "أس بي يو"، الذي شاركت قواته في الهجوم أن 12 طائرة حربية ومنظومة دفاع صاروخي من طراز "بانتسير" كانت في المطار لحظة الهجوم.

وكشف المصدر أن المطار يضم أيضًا مركزًا لتدريب مشغلي الطائرات المسيّرة، التي تستخدمها روسيا لاستهداف أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الضربات "ألحقت أضرارًا جسيمة بمعدات المحتلين".

وأضاف أن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيّرة "تفوقت على الدفاعات الجوية الروسية" واستخدمت أيضًا صواريخ "نبتون"، مؤكدًا أن "المحتلين لا يمكن أن يشعروا بالأمان في شبه الجزيرة المحتلة".

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، العام 2014، وتعهدت كييف باستعادتها.