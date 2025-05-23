طهران: جولة المفاوضات الحالية لتقييم مدى جدية واشنطن

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، التي تُعقد في العاصمة الإيطالية روما، ستُخصص لتقييم مدى جدية واشنطن في السير قُدما بهذه المحادثات.

وفي تصريح أدلى به من روما للتلفزيون الإيراني، أوضح بقائي أن "المواقف المتناقضة التي أبدتها الولايات المتحدة منذ انطلاق الحوار سيتم طرحها بوضوح وجدية خلال اللقاءات المقبلة".

وأشار إلى أن إيران تخوض هذه المفاوضات انطلاقًا من تمسكها بحقوقها الوطنية في المجال النووي، مؤكدًا أن "ثلاثين عامًا من الالتزام بالمبادئ والثوابت جعلت من هذه الجولة محطة جديدة لحماية تلك الحقوق".

وأوضح المتحدث أن هذه الجولة تأتي استكمالًا للمسار التفاوضي الذي بدأ في 13 نيسان/ أبريل الماضي في العاصمة العُمانية مسقط، مشددًا على خصوصية كل جولة وحساسيتها.

وأكد بقائي أن طهران ستقدم موقفها بخصوص حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عنها، بكل وضوح وحزم.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قال، الأحد، إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن اتفاقا بعدم تخصيب اليورانيوم، وهو تعليق أثار انتقادات من طهران.

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ومع تكرار ويتكوف موقف الرئيس دونالد ترامب بشأن تخصيب اليورانيوم، كان رد إيران دليلا على أن الطريق أمام الطرفين طويل للتوصل إلى أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال إن مطالب الولايات المتحدة بأن توقف طهران تخصيب اليورانيوم "مبالغ فيها وشائنة"، معبرا عن شكوكه في نجاح المحادثات بشأن اتفاق نووي جديد.