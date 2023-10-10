"وول ستريت": هجوم حماس سيخلّف "عواقب مدمرة" على سياسة بايدن تجاه المنطقة

توقعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ستكون له "عواقب مدمرة" على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة، أنه "مع اشتعال الحرب في أوروبا، وارتفاع أسعار النفط، وتزايد التوترات حول تايوان، حرصت إدارة بايدن على تجنب حدوث أزمة جديدة في الشرق الأوسط من خلال استمرار تهدئة إيران".

وأضافت أن "بايدن اعتقد، أن الانفراج الدبلوماسي مع النظام الإيراني، هو الأمل الأفضل لأمريكا لتلافي نزاع آخر في الشرق الأوسط، وهو ما دفع بالأمريكيين إلى مد (غضن الزيتون) لإيران مرارًا وتكرارًا".

وتابعت الصحيفة: "إيران في المقابل، لم تُبدِ أي اهتمام ببناء جسور مع الولايات المتحدة، فقد رفضت عرض بايدن للعودة الى الاتفاق النووي، ولم تتأثر بتخفيف الإدارة الأمريكية الهادئ للعقوبات المفروضة عليها".

ولفتت إلى أن "الرئيس بايدن حاول بذل المزيد من الجهد لإيقاف إيران، ولكن كما يظهر من دعمها لهجوم حماس على إسرائيل، لم يحقق ذلك الكثير من النجاح".

ورأت الصحيفة، أن هجوم حماس لم يستهدف إسرائيل فقط، بل أيضًا جهود إدارة بايدن للتوصل لمزيد من اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

وأردفت أنه "في ظل التطورات الأخيرة، سيشاهد العالم من هو بايدن".

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية