كوريا الشمالية.. كيم يتعهد بوضع يده بيد بوتين لبناء دولة قوية

وجاء في الرسالة: "العدالة ستنتصر بالتأكيد وسيواصل الشعب الروسي إضافة المجد إلى تاريخ الانتصار".

ودعا كيم جونغ إلى "تعاون إستراتيجي أوثق" مع موسكو " تماشيًا مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الهدف الكبير المتمثل في بناء دولة قوية".

وسعت كوريا الشمالية إلى إقامة علاقات أوثق مع الكرملين ودعمت موسكو بعد غزوها أوكرانيا العام الماضي.