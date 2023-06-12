كوريا الشمالية.. كيم يتعهد بوضع يده بيد بوتين لبناء دولة قوية
تعهَّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ بـ "وضع يده في يد" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعزيز التعاون الإستراتيجي لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في بناء دولة قوية، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأعلن الزعيم الكوري الشمالي تعهده في رسالة إلى بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا، مدافعًا عن قراره بغزو أوكرانيا وأبدى "الدعم والتضامن الكاملين".
وجاء في الرسالة: "العدالة ستنتصر بالتأكيد وسيواصل الشعب الروسي إضافة المجد إلى تاريخ الانتصار".
ودعا كيم جونغ إلى "تعاون إستراتيجي أوثق" مع موسكو " تماشيًا مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الهدف الكبير المتمثل في بناء دولة قوية".
وسعت كوريا الشمالية إلى إقامة علاقات أوثق مع الكرملين ودعمت موسكو بعد غزوها أوكرانيا العام الماضي.